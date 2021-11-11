3 وزيرات يلتقين بسكرتير عام الأمم المتحدة على هامش مؤتمر "تغير المناخ"

كتب- مصطفى عيد:

التقت وزيرات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية، وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة في ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الاطراف العام القادم "COP27".

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26" المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التفاوضي، بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدي، وكذلك الأبعاد التى تمت فى التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى نجاح مؤتمر تغير المناخ القادم "cop27" الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ، والعمل على اهتمام المؤتمر بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.

ودعت وزيرة البيئة سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصري لرؤية مشروعات مصر، وكذلك الاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولذلك بدأت الدولة في تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاديات الخضراء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة" يستحوذ على 23.2% من التمويلات الإنمائية في مصر بقيمة 5.9 مليار دولار.

ويحتل الهدف التاسع: "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، ويستحوذ الهدف السادس: "المياه النظيفة والنظافة الصحية" على 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار، وفقا للمشاط.