سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود التراجع بعد صعود كبير

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقفز سعر الذهب أمس الأربعاء 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 531 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 683 جنيهًا.

كما تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 797 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 911 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6376 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1853 دولارا للأوقية بزيادة 0.23%، وذلك في بداية الجلسة.

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