Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود التراجع بعد صعود كبير

09:57 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود التراجع بعد صعود كبير

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقفز سعر الذهب أمس الأربعاء 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 531 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 683 جنيهًا.

كما تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 797 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 911 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6376 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1853 دولارا للأوقية بزيادة 0.23%، وذلك في بداية الجلسة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

الخبر التالى:

أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا