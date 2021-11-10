البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.93% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11480 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.97%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.36%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 25.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 22.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 47.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع 0.8% في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 11588 نقطة.