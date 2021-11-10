"الحديد والصلب للمناجم" تربح 8.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – المنقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية – تحقيق أرباح في أول عام لتشغيلها.

ووفقا لبيانات قائمة الدخل، بلغت أرباح الشركة بنهاية سبتمبر الماضي، نحو 8.6 مليون جنيه، ومبيعات 25.3 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور يوليو – سبتمبر 2021.

وتأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في يناير 2021 بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة، وتصفية مصنع حلوان.

وتعمل الشركة، في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا، والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا.

كما تعمل الشركة في دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.

وتمتلك الشركة 4 مناجم للحديد في الواحات البحرية، إضافة إلى عدد من المحاجر، انتقلت إليها بعد تقسيم شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.

وكانت شركة الحديد والصلب، وضعت قائمة الدخل الافتراضية للشركتين (القاسمة والمنقسمة) بإنه في حال تم تقسيم الشركة، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020 فإن شركة المناجم والمحاجر ستحقق أرباحا بنحو 32.4 مليون جنيه.

وبحسب القوائم المالية الافتراضية بلغت خسائر الشركة الإجمالية (قبل التقسيم) نحو 928.8 مليون جنيه، فيما تبلغ خسائر شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" بعد إتمام عملية التقسيم نحو مليار جنيه، وفقا للقوائم الافتراضية.