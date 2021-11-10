غرفة القاهرة تستضيف رئيس مصلحة الجمارك لبحث معوقات التسجيل المسبق للشحن

كتبت- شيرين صلاح:

استضافت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الثلاثاء، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ، وعددًا من مسؤولي المصلحة لمناقشة المعوقات التي تواجه المتعاملين فيما يتعلق بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات للمساهمة في ضبط السوق

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي بضرورة التنسيق مع مصلحة الجمارك لمناقشة مقترحات منتسبي الغرفة ، وتذليل أي عقبات تواجههم من أجل المساهمة في التطبيق الصحيح لهذه المنظومة، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأربعاء من الغرفة.

وحضر سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ، وعمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك الذي أدار الجلسة ومحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة وممثلي شركة " MTS " المنفذة لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق ، وعدد كبير من منتسبي الشعب التجارية النوعية المختلفة، بحسب البيان.



وناقش الاجتماع مقترحات ومطالب وملاحظات الحضور من المجتمع التجاري على منظومة التسجيل الجمركي ، من خلال فتح حوار مفتوح بين رئيس وقيادات مصلحة الجمارك والحضور من منتسبي الغرف التجارية حول هذه المنظومة والملاحظات التقنية للتطبيق من وجهة نظر المجتمع التجاري ؛ من أجل إنجاح هذه المنظومة بما يحقق المصلحة العامة.

وتم تدوين مقترحات وملاحظات منتسبي الغرفة حول منظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات عقب انتهاء جلسة الحوار المفتوح في مذكرة رسمية ، خاصة بعد التطبيق الإلزامي منذ بداية أكتوبر الماضي لرفعها إلى رئيس مصلحة الجمارك ، ومتابعتها بهدف تفادي أي معوقات والمساهمة في ضبط السوق.