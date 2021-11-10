خطط تسويقية بين التصديري للصناعات الكيماوية ومنصة علي بابا للنفاذ للأسواق جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الخطط التسويقية مع منصة علي بابا في مصر للتسويق الإلكتروني.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، أكد القائمين على منصة علي بابا للتسويق الالكتروني في مصر أنه قد بات من المهم العمل على قدم وساق لوضع القطاعات التصديرية في مصر ضمن منظومة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.

وأوضح سيد يوسف محمد مدير منصة علي بابا بمصر، خلال الجلسة التعريفية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كيفية الاشتراك في المنصة والبحث عن مشترين جدد وعرض منتجاتهم على المنصة.

وذكر سيد يوسف، أن الموقع لن يتولى التصدير عن المنتج، ولكنه سيتيح له الأدوات التي يمكن من خلالها أن يصدر.

وقال سيد يوسف، إن صادرات الصناعات الكيماوية تصل إلى ٤.٧ مليار دولار لدول العالم، وهو ما يجعله من أكبر المجالس التصديرية التي لها فرص واسعة في النفاذ للأسواق الخارجية.

وبحسب سيد يوسف، فإن موقع علي بابا يساعد مصدري القطاع للوصول إلى مشترين جدد، وذلك من خلال التعاون بين المجلس والموقع.

ويمكن وضع خطط تسويقية للنفاذ لصادرات الصناعات الكيماوية إلى عدد من الأسواق المستهدفة، بحسب مدير الموقع بمصر.

وأوضح سيد يوسف، أن الموقع به نحو ٢٦ مليون بائع فعال، ويغطي نحو ٤٠ صناعة بقطاعاتها الفرعية، وهو ما يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للوصول إلى مشترين جدد في أسواق جديدة مع وجود فريق متخصص في التسويق الرقمي لدى الشركات التي ستصبح عضو في الموقع.

أشار إلى أن فريق علي بابا سيتولى تقديم الدعم لفريق التسويق الرسمي للشركات الأعضاء من أجل اختيار الكلمات الدلالية "الكلمات الرئيسية في محرك البحث" عن المنتجات محل البحث وأسماء المستوردين لهذه المنتجات ودولهم، بما يتيح فرصة أوسع في التلاقي ما بين رغبة المستورد والمصدر.

ويعد موقع علي بابا من أهم وأشهر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية التي يتم من خلالها عمليات الاستيراد والتصدير بشكل آمن دون احتيال أو نصب إلكتروني، فعلى الرغم من كونه موقع صيني الجنسية إلا أنه لا يقتصر على دول قارة آسيا فقط، ولكنه يحظى بثقة جميع دول العالم المهتمة بالشراء عن طريق الإنترنت، بحسب البيان.

ورصد يوسف عدد من الأرقام ذات الدلالة والتي تتمثل في أن ٣٠% من الشركات بعد أزمة كورونا أصبحت تجري تعاملاتها إلكترونيا.

وأشار إلى أن نحو ٤٠% من الشركات المصنعة والمصدرة تتعامل في البيع والشراء عن طريق الأون لاين والمنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى ٧٧% من المشترين يفضلون التعامل عن طريق الفيديو للتعرف على المنتج والتأكد من المتعامل.