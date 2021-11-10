أول تعليق من فودافون مصر على نقل حصة فودافون العالمية إلى "فوداكوم"

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أن عملية نقل حصة فودافون العالمية في فودافون مصر لشركتها التابعة فوداكوم هو بمثابة عملية إعادة هيكلة لشركات المجموعة.

وقالت مجموعة فودافون العالمية اليوم الأربعاء إنها وافقت على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية "فوداكوم" بقيمة 2.72 مليار دولار.

وتمتلك شركة فودافون العالمية حصة نسبتها 55% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% المتبقية.

وأضاف عصام لمصراوي أن اتفاقية المساهمين الموقعة في يونيو الماضي بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية يتيح للأخيرة نقل أسهمها داخل المجموعة بشرط تقديم مستندات للمصرية للاتصالات تثبت سيطرة مجموعة ڤودافون العالمية على مجموعة فوداكوم وقبول الأخيره لاتفاق المساهمين الموقع مع المصرية للاتصالات بكافة التفاصيل وهو ما تعهدت به الشركة الأم في بيانها اليوم.

وفي يونيو الماضي وقعت فودافون والمصرية للاتصالات على اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر.

ومنحت الاتفاقية العديد من المزايا والحقوق الإضافية لشركة المصرية للاتصالات مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد - المنقول له الحصة - صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة.

وقال عصام إن عملية نقل الملكية هي عملية داخلية بين شركات المجموعة، سيترتب على إثرها نقل حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة ٥٥٪ لشركة فوداكوم التي تمتلك فودافون العالمية الحصة الأكبر بها.

وقالت شركة فودافون العالمية في بيانها إن حصتها في شركة فودافون مصر تبلغ قيمتها 2.722 مليار يورو خالية من الديون، مشيرة إلى أنه بناءً على حصتها في ديون الشركة تبلغ قيمة حقوق الملكية لها 2.365 مليار يورو.

وأضافت أن نقل الملكية سيتم من خلال تسوية حوالي 80% من بدل الشراء بقيمة 1.892 مليار يورو عن طريق إصدار 242 مليون سهم عادي جديد من شركة فوداكوم لصالح شركة فودافون بسعر إصدار 135.75 راند جنوب أفريقي للسهم.

ونتيجة لهذه التسوية ستزيد ملكية فودافون في فوداكوم من 60.5٪ إلى 65.1٪.

وذكرت الشركة أن تسوية الـ 20٪ المتبقية من قيمة نقل الأسهم ستسوى نقدًا بقيمة 473 مليون يورو.

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