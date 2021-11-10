الوطنية للصحافة: 2.1 مليار جنيه أجور العاملين بالمؤسسات القومية سنويا

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وزير المالية: صرف 30 مليار جنيه من مستحقات المصدرين في عام ونصف

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن إجمالى أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يبلغ 2.1 مليار جنيه سنويًا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية، يصل حجم الدعم المالي من الدولة سنويًا لهذه المؤسسات إلى 720 مليون جنيه، بما يعادل 35% من إجمالي الأجور، بينما تبلغ مصروفات التشغيل 1.6 مليار جنيه سنويًا.

جاء ذلك في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وذكر الشوربجي أنه يتم متابعة ومراجعة الأداء المالي للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوي، وتم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة 10%.

وأكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الصحافة القومية؛ لدورها في تنمية الوعي الوطني بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة وكيفية التعامل معها.

وأشار الشوربجي إلى أن الصحافة المصرية ستظل، رغم كل التحديات، إحدى أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.