ما توقعات "ساويرس" لأسعار الذهب حتى نهاية 2021؟

كتبت – شيماء حفظي:

توقع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن ترتفع أسعار الذهب عالميًا بنهاية العام الجاري، لتتداول بين 1800 و1900 دولار للأوقية.

ويتداول خام الذهب حول مستوى 1800 دولار خلال الفترة الحالية، مع تغيرات الأسواق العالمية، وارتفاع التضخم العالمي.

وتنعكس الزيادات في أسعار الذهب عالميا على أسعار الذهب في مصر، والتي تحدد بشكل لحظي، وفقا للتغير في البورصات الدولية.

"على المدى القصير أتوقع أن يتحرك الذهب ما بين 1800 إلى 1900 دولار" بحسب ما قاله ساويرس في مقابلة اليوم مع قناة الشرق السعودية.

ووفقا لساويرس، سيكون على مستثمري الذهب، ترقب تحركات الأسعار خلال العام المقبل، مع الاتجاه لرفع أسعار الفائدة عالميا للسيطرة على ارتفاع التضخم.

"ارتفاع التضخم جيد لأسعار الذهب، لكن رفع الفائدة الذي يكون مصاحبا لها، يخفض من مكاسب التضخم" وفقا لساويرس.

وقال ساويرس، إن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، تصل إلى 7 سنوات ما بين الحصول على رخصة التعدين والإنتاج.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "لامانشا القابضة" التابعة لساويرس، عن إنشاء صندوق "لامانشا فاند" وهو صندوق استثمار طويل الأجل مقره في لوكسمبورج متخصص بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب.

وقالت الشركة إن شركة لامانشا كابيتال للاستشارات القانونية هي المكتب الاستشاري للصندوق.

وأضافت أنه تم الانتهاء من الإغلاق الأول للصندوق باستلام جميع أصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا، بالإضافة إلى استثمار قدره 100 مليون دولار من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة ساويرس المساهم الأكبر في الشركة.

وذكرت الشركة أن الصندوق يدير أصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار، كما يدرس العديد من الفرص الجديدة، كما سيكون الصندوق متاحاً أمام مستثمرين آخرين في وقتٍ لاحق.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا: "خطوة إنشاء صندوق استثمار هي النتيجة الطبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015 حين قمنا ببيع أصولنا التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية".