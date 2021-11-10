"فودافون العالمية" توافق على نقل ملكية حصتها في مصر إلى "فوداكوم" بـ 2.72 مليار يورو

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مجموعة فودافون العالمية اليوم الأربعاء إنها وافقت على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية "فوداكوم".

وأضافت في بيان صحفي أن الصفقة ستحقق فوائد واضحة للشركات الثلاث وهي فودافون العالمية وفودافون مصر وفوداكوم، متوقعة إغلاق الصفقة قبل 31 مارس 2022.

وتمتلك شركة فودافون العالمية حصة نسبتها 55% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% المتبقية.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت اليوم أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها بتلقي مجموعة فودافون عرض مبدئي من شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم.

تفاصيل الصفقة

قالت شركة فودافون العالمية في بيانها إن حصتها في شركة فودافون مصر تبلغ قيمتها 2.722 مليار يورو خالية من الديون، مشيرة إلى أنه بناءً على حصتها في ديون الشركة تبلغ قيمة حقوق الملكية لها 2.365 مليار يورو.

وأضافت أن نقل الملكية سيتم من خلال تسوية حوالي 80% من بدل الشراء بقيمة 1.892 مليار يورو عن طريق إصدار 242 مليون سهم عادي جديد من شركة فوداكوم لصالح شركة فودافون بسعر إصدار 135.75 راند جنوب أفريقي للسهم.

ونتيجة لهذه التسوية ستزيد ملكية فودافون في فوداكوم من 60.5٪ إلى 65.1٪.

وذكرت الشركة أن تسوية الـ 20٪ المتبقية من قيمة نقل الأسهم ستسوى نقدًا بقيمة 473 مليون يورو.

وقالت الشركة إن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط الإضافية، بما في ذلك على سبيل المثال موافقة إدارة الرقابة المالية في بنك الاحتياطي بجنوب إفريقيا وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.

وأوضحت أن شركة فوداكوم التزمت لشركة فودافون العالمية على أنها ستوقع صك الالتزام باتفاقية المساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات.

وفي يونيو الماضي وقعت فودافون والمصرية للاتصالات على اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر.

ومنحت الاتفاقية العديد من المزايا والحقوق الإضافية لشركة المصرية للاتصالات مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد - المنقول له الحصة - صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة.

وقال البيان إن إدارة فودافون مصر أفادت نقلاً عن مجموعة فودافون، بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار إليه إلى الشركة المصرية للاتصالات.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، تسعى لبيع حصتها في شركة فودافون مصر وأبرمت مع شركة الاتصالات السعودية "stc"اتفاقًا مبدئيًا مقابل 2.4 مليار دولار، لكن المحادثات والمفاوضات تعثرت أكثر من مرة قبل أن تتوقف نهائيًا في ديسمبر.

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