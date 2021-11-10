وزير الاتصالات يبحث مع الرئيس التنفيذي لـشركة "طلبات" خططها للتوسع في مصر

كتب- علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع توماسو رودريجيز الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات” talabat بالشرق الأوسط؛ لاستعراض مشروعات الشركة وخططها المستقبلية للتوسع فى حجم أعمالها في مصر، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأربعاء.

كما شهد اللقاء مناقشة زيادة أعداد العاملين في الشركة من المتخصصين في تقديم الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى التباحث حول فتح آفاق التعاون في بناء القدرات الرقمية للشباب المصرى.

يذكر أن شركة طلبات تعد واحدة من أكبر المنصات في مصر والشرق الأوسط فى مجال تقديم خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.

وشهد اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للشركة في مجال التجارة الإلكترونية والسريعة في مصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة فى المنطقة. وكذلك بحث فرص الاستثمار المستقبلية بالسوق المصرى، كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية والتوسع فى محافظات مختلفة لتغطية جميع أنحاء البلاد.

وقال عمرو طلعت، خلال اللقاء إن السوق المصرى سوقا واعدا ويحمل فرصا كبيرة للنمو بشكل مستمر؛ مثمنا جهود الشركة فى استخدام الحلول الرقمية فى تقديم خدماتها للمستفيدين، وكذلك على حرصها على التوسع وزيادة استثماراتها فى مصر؛ مشيرا إلى أهمية التشبيك بين شركة طلبات للتوصيل مع منظومة الشركات الناشئة في مصر والتي يمكن من خلالها توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم أنشطة الشركة.

وأوضح طلعت أن مصر غنية بالشباب أصحاب المهارات والكفاءات الرقمية؛ مشيرا الى استراتيجية بناء القدرات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهارات الشباب في علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيلهم للمنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية؛ حيث تم مضاعفة الاستثمار في برامج التدريب التقني 22 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب من مختلف المحافظات في ضوء تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في ربوع الوطن لإتاحة التدريب المتخصص ودعم الابداع وريادة الأعمال.

وقال توماسو رودريجيز، إن شركة طلبات هي شركة تكنولوجية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 17 عاما؛ مؤكدا على أهمية السوق المصرى خاصة في ظل خطة التحول الرقمي الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها، موضحا أن الشركة تتواجد في 20 مدينة مصرية وتتعاون مع أكثر من 10 آلاف مقدم خدمة فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك إقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر والذي يقدم خدمة العملاء ودعم المطاعم لجميع دول المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات أن فروع الشركة في المنطقة يعمل بها 4 آلاف موظف منهم ألفين في مصر؛ مؤكدا على رغبة الشركة في زيادة العاملين بها من مطوري البرمجيات والكوادر في مجال التكنولوجيا في مصر لتلبية احتياجاتها.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا على التعاون في إنشاء أكاديمية تهدف إلى صقل مهارات الشباب في مجال البرمجة للحصول على فرص عمل متميزة بالشركة، ودعم الشركات الناشئة في مصر، كما تم الاتفاق على أن تتعاون الشركة مع الوزارة في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بمراكز إبداع مصر الرقمية.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين شركة طلبات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف إنشاء مركز تميز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملاء الشركة في المنطقة انطلاقا من مصر.