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تراجع أسعار البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:51 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
تراجع أسعار البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والكوسة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بين 50 قرشا و1.25 جنيه، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 1.25 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور أسعار البطاطس الكوسة

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