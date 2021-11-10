الملا: يجري توصيل الغاز إلى 241 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع الدورى لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الموقف الحالي لتوصيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" البالغ عددها 1436 قرية التي يتم تطويرها حالياً.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، قال الوزير إنه تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز إلى 85 قرية، ويجري إجراءات توصيل الغاز إلى 241 قرية جديدة، ومن المخطط التوصيل لباقي القرى عقب الانتهاء من خطة الصرف الحكومي بها.

واستعرض الاجتماع موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%، منها 6 قرى تابعة لإشراف جهاز التعمير بوزارة الإسكان وتضم قرى تفهنا العزب ونهطاي بمحافظة الغربية، والشوبك وكفر شبين بالقليوبية، والمعصرة بالمنيا، والزرابي بأسيوط.

كما تضم هذه القرى 8 قرى تابعة لإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتضم قرى الشوبك الشرقي بالجيزة، وشما بالمنوفية، والحصص بالدقهلية، وجزيرة سعودي بالشرقية، وأم دومة بسوهاج، والمراشدة بقنا، والأبعادية الجديدة وزاوية صقر بالبحيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر إلى 12.6 مليون وحدة سكنية جديدة، منها 50% تم توصيل الغاز إليها خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع معدلات التوصيل السنوية والتي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، وما توافر من زخم ودعم رئاسي وحكومي لهذا المشروع.

وقال طارق الملا إن العام المالي الحالي والسنوات القادمة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال المعدلات المخططة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والمعدلات المضافة من خلال المبادرة الرئاسية المتميزة حياة كريمة.

وأكد التنسيق الكامل بين جهات الدولة في تنفيذ المبادرة التي يتوافر لها المرونة والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس والحكومة، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة.

وذكر الملا أن استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بداية من العام المالي 2018-2019، أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل الغاز للمنازل والتي تحقق معدلات توصيل مليونية غير مسبوقة.

وبحسب الوزير، تتضمن هذه المبادرة تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وأضاف الملا أن كافة الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم.

وأوضح أنه يتم حالياً التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، حيث تم تركيب حوالي 637 ألف عداد مسبق الدفع للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي من خلال أعمال المشروع القومي ومبادرة حياة كريمة.

وضم الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد محمود نائبه للتخطيط، والمهندس محمد خضير مساعد النائب لأعمال توصيل الغاز للمنازل، ورؤساء الشركات العاملة في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.