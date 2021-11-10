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13 % زيادة في صادرات الأثاث في أول 9 أشهر من 2021

10:38 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
13 % زيادة في صادرات الأثاث في أول 9 أشهر من 2021

صادرات

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث، زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة بلغت 13% في أول 9 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري، فإن حجم الصادرات بلغ خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 184 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان، أن صادرات شهر إبريل 2021 كانت تمثل أعلى صادرات للقطاع حتى الآن، حيث بلغت 24.8 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

وجاءت بعدها صادرات شهر مارس 2021 بقيمة بلغت 24.5 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي.

وجاءت أهم الدول المستوردة للأثاث من مصر خلال أول 9 أشهر من 2021 كالتالي: السعودية بقيمة بلغت 46 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 23 مليون دولار، والعراق بقيمة بلغت 19 مليون دولار، وعمان بقيمة 15 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت في المركز الخامس السودان بقيمة بلغت 12 مليون دولار، وأمريكا بقيمة 10 مليون دولار، والأردن بقيمة 9 ملايين دولار.

ثم ليبيا بقيمة 5 ملايين دولار، وإيطاليا بقيمة 3 ملايين دولار، وباقي الدول العالم بقيمة 43 مليون دولار.

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