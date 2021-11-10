زيادة كبيرة في سعر السمك البلطي اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.