أسعار الطعام والمدارس يرفعان التضخم الشهري 1.7% خلال أكتوبر

كتبت- ياسمين سليم:

واصل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعه خلال شهر أكتوبر مقابل شهر سبتمبر، مدفوعًا بالارتفاع المستمر لأسعار الغذاء بجانب بداية العام الدراسي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي مقابل ارتفاع نسبته 1.6% في سبتمبر.

وأرجع الجهاز أسباب استمرار ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 13.1%.

وساهم بداية العام الدراسي الشهر الماضي في ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

وفي المقابل سجلت أسعار مجموعة الفاكهة انخفاضًا بنسبة 6.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.8%.

وتراجع معدل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة سبتمبر، لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر، ليسجل في أكتوبر 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.