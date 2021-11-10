معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 7.3% في أكتوبر لأول مرة من 5 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما واصل معدل التضخم الشهري صعوده مسجلًا ارتفاعًا نسبته 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر بعد أن ارتفع 1.6% في سبتمبر الماضي.