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معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 7.3% في أكتوبر لأول مرة من 5 أشهر

09:35 ص الأربعاء 10 نوفمبر 2021
معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 7.3% في أكتوبر لأول مرة من 5 أشهر

معدل التضخم السنوي

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما واصل معدل التضخم الشهري صعوده مسجلًا ارتفاعًا نسبته 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر بعد أن ارتفع 1.6% في سبتمبر الماضي.

معدل التضخم السنوي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي البنك المركزي

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