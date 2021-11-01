بعد غد.. غرفة الملابس الجاهزة تعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد

كتبت- شيرين صلاح:

وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور إلى مقر اتحاد الصناعات بعد غد الأربعاء لإجراء الانتخابات مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المقبلة 2021-2025.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الاثنين، سيتم اختيار 12 عضوا يمثلون مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة.

وقالت الغرفة إنه سيتم عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية، بحسب البيان.

ووفقا للقوائم النهائية المعلنة من اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات، بلغ عدد المترشحين 12 مرشحا، وهم فاضل مرزوق، وحمدي الطباخ، وحسام جبر، وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة.

ووليد الكفراوي، وهاني سلام، ومحمد عبد السلام، ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة.

وإيهاب العسكري، وبهية نظيم، وسامر رياض، وأحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.