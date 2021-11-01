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بعد مشاركة مصر للتأمين.. "برايم" تخاطب شركات وصناديق ضمن الطرح الخاص لـ"غزل المحلة"

02:49 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بعد مشاركة مصر للتأمين.. "برايم" تخاطب شركات وصناديق ضمن الطرح الخاص لـ"غزل المحلة"

شركة برايم القابضة للاستثمار

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تخاطب عددا من المؤسسات للمشاركة في الطرح الخاص لنادي غزل المحلة، إضافة إلى مصر القابضة للتأمين.

وأضاف ماهر، لمصراوي، أن مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وافق على شراء حصة من النادي في الطرح الخاص بنحو 15 مليون جنيه، فيما تسعى برايم للوصول لاتفاقات مع شركات خاصة وصناديق استثمار لنحو 22 مليون جنيه.

وأوضح ماهر، أنه سيتم الانتهاء من الطرح الخاص خلال الشهر الجاري، لكنه يصعب تحديد موعد معين لأن هذا مرتبط بالإجراءات التي يتم تنفيذها.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن طرح نادي غزل المحلة في البورصة اقترب جدًا، بعد موافقة شركة مصر القابضة للتأمين على شراء حصة من الطرح الخاص.

وأضاف الوزير، أن الشركة القابضة للتأمين، تعتزم شراء أسهم بـ 15 مليون جنيه، من الطرح الخاص لنادي غزل المحلة البالغ 37 مليون جينه، على أن تتولى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الترويج لباقي قيمة الطرح الخاص بنحو 22 مليون جنيه.

وكان ماهر، قال لمصراوي سابقا، إن هناك 3 إلى 4 مؤسسات بينها جهة حكومية ستدخل في الاكتتاب الخاص، إضافة إلى مؤسسات أو شركات من مدينة المحلة.

ومن المقرر أن يتم طرح الاكتتاب الخاص لغزل المحلة خلال الشهر الجاري، ويتبعه طرح الحصة المتبقية من قيمة الطرح البالغ 135 مليون جنيه للاكتتاب العام بقيمة 98 مليون جنيه.

شركة برايم القابضة للاستثمار محمد ماهر مصر للتأمين غزل المحلة

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