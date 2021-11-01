مشتريات العرب و المصريين تصعد بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 1.3%، إلى مستوى 11568 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقينة بلغت 92.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 11420 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.