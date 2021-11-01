هل تتأثر أسعار الحديد في مصر بعد زيادة الغاز الطبيعي؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الحديد، لمصراوي، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي على المصانع ستسبب زيادة في التكلفة الإنتاجية للحديد التي تعد أحد عوامل تحديد أسعار المنتج النهائي من الحديد والصلب في مصر.

وبحسب المتعاملين الذين تحدثوا لمصراوي، تتأثر أسعار الحديد في مصر بتكلفة الإنتاج وأسعار الخامات بالبورصات العالمية وأسعار صرف الدولار وحالة السوق.

وأضافوا أنه على الرغم من أن تكلفة الإنتاج سترتفع بعد زيادة الغاز فإن الطلب في السوق المحلي هو من سيحدد هل سترتفع أسعار الحديد أم ستبقى عند نفس مستوياتها الحالية.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).

كما يحدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار).

وقال المهندس حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، لمصراوي، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي سترفع التكلفة الإنتاجية للحديد في المصانع المتكاملة بين 250 جنيهًا و300 جنيه للطن.

وأشار المراكبي إلى أن أسعار الحديد في مصر يحكمها ثلاثة عوامل وهي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الخامات بالبورصات العالمية، والتكلفة الإنتاجية الكلية للطن.

وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة الكلية لإنتاج الحديد بعد زيادة الغاز الطبيعي فإن الطلب في السوق المحلي هو من سيحدد هل يمكن للشركات أن ترفع الأسعار خلال الفترة المقبلة أم لا، بحسب المراكبي، الذي أوضح أن حالة العرض والطلب حاليا بسوق الحديد تشهد حالة من الهدوء.

وقال المراكبي إن أسعار الحديد بالسوق المحلي استقرت مع بداية شهر نوفمبر الجاري عند نفس مستوياتها في أواخر أكتوبر.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا مع بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد زيادات كبيرة وصلت إلى ألف جنيه في الطن خلال الشهر الماضي.

وذكر الزيني أن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه، ويصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك إلى نحو 16 ألف جنيه.

وقال إن رفع أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر على تكلفة إنتاج الحديد في مصر نوعا ما، ولكن أسعار المنتج النهائي لن ترتفع مستوياتها في الوقت الحالي.

وأوضح الزيني أن سعر الطن في الوقت الحالي وصل إلى أعلى مستوى له، بحسبه، " لذا لن يرتفع سعر الطن هذا الحد".

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.