تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 25 مليون جنيه لمخالفتها معايير الجودة

كتب- علاء حجاج:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير له اليوم الاثنين، إصدار مخالفات للشركات العاملة في خدمات الهاتف المحمول في مصر عن الربع الثالث من العام الجاري، لتجاوزها معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات.

وبحسب التقرير، غرم جهاز تنظيم الاتصالات هذه الشركات مبالغ وصلت إلى نحو 25 مليون جنيه.

من جانب آخر اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 641 محطة محمول جديدة خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني من 2021، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

وبحسب تقرير جهاز تنظيم الاتصالات، تم البدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

كما أعلن تنظيم الاتصالات إضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للشركات الأربعة (فودافون، وأورانج، واتصالات، ووي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثوانٍ بحد أقصى.