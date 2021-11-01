وزير قطاع الأعمال لمصراوي: حسم مفاوضات تصنيع السيارة الكهربائية مع الشريك الصيني قريباً

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة مستمرة في مفاوضاتها مع شركة دونج فينج الصينية، حول تصنيع السيارة الكهربائية E70 في شركة النصر للسيارات، و ستحسم مصير المفاوضات قريبا.

وبدأت المفاوضات بين الشركتين، مطلع العام الجاري، بعدما وقعت شركة النصر للسيارات اتفاقاً مبدئياً مع الشريك الصيني، تمهيداً لتصنيع السيارة الكهربائية من طراز E70 للبيع في السوق المحلي.

لكن عدداً من المتغيرات ساهم في تأخر التوصل لاتفاقات فعلية يتم بناء عليها بدء التصنيع، لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا، وكان مخططاً أن يتم إنتاج أول مائة سيارة بحلول يوليو المقبل.

وكان الوزير، قال لمصراوي سابقا، إن من بين هذه العوامل تغيير إدارة الشركة الصينية، واستمرار المفاوضات بشأن تسعير المكونات.

وأضاف الوزير، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تلقت تقريراً من سائقي شركة أوبر حول تجربة السيارة المزمع تصنيعها في السوق المصري، وتم إرساله إلى الشركة الصينية، لكنها لم ترد على الملاحظات بعد.

"التقرير كان به بعض الملاحظات الفنية والتجارية ويمكن حلها، لكن المفاوضات مع الشريك الصيني أخذت وقتاً طويلاً، أكثر من المتوقع والمخطط له، المشكلة الحقيقية هي عدم المرونة، لكننا مستمرون في المفاوضات، وسيتم حسم الأمر قريباً" بحسب الوزير.

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه "دونج فينج" الصينية، ويتم حاليا اختبارها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

ومن المقرر أن يتم توقيع 5 اتفاقيات مع شركة دونج فينج الصينية لتنتقل بعدها إلى مرحلة تأهيل مصنع النصر للسيارات، والتشغيل، وبدء التصنيع.

وستضخ شركة "دونج فينج" الصينية، استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات، في شركة رأسمالها الإجمالي المرخص للتطوير نحو 60 مليون دولار.