أسعار الدواجن البيضاء تتراجع في الأسواق مع بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات للكيلو بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبحسب رئيس الشعبة، تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الاثنين إلى بين 25 و26 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا بالمزرعة، ويباع للمستهلك بين 29 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت بين 11 و15 جنيهًا.

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم بالأسواق ليتراوح 44 و45 جنيهًا بالمزرعة، وتصل في الأسواق إلى بين 49 و50 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 98%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.