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الحديد والصلب للمناجم تتعاقد مع "بحوث الفلزات" كاستشاري لتركيز الخام

11:42 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الحديد والصلب للمناجم تتعاقد مع "بحوث الفلزات" كاستشاري لتركيز الخام

جانب من التوقيع

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عقد استشارات مع مركز بحوث وتطوير الفلزات لتقديم استشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مركز بحوث تطوير الفلزات لتقديم سيتولى تقديم استشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن معدات التجربة نصف الصناعية لتركيز الخام وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وجاري إنهاء الإجراءات لاستلامها، وسيتم استخدامها في مناجم الواحات البحرية طبقًا لعقد الاتفاق بين شركة فاش ماش الأوكرانية وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وقال محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيان أمس، إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار اتفاقية الشراكة بين الشركة القابضة ممثلة في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة فاش ماش الأوكرانية بغرض تنفيذ وحدة لتركيز خامات الحديد المصرية بالواحات البحرية.

وأضاف أن هذا يأتي في ضوء اتفاقية التعاون بين الحكومتين الأوكرانية والمصرية في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية.

يذكر أن مركز بحوث وتطوير الفلزات من المراكز البحثية المتخصصة التي تمتلك الإمكانيات الفنية والكوادر العلمية المتميزة والوحدات نصف الصناعية في مجال تركيز الخامات وقد قام بالعديد من الأبحاث العلمية والمشروعات الفنية في مجال تركيز خامات الحديد المصرية على المستويين المعملي ونصف الصناعي الأمر الذي يجعله يستطيع القيام بكفاءة بدور الاستشاري في عمليات إنشاء الوحدات نصف الصناعية والإنتاجية في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.

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