الضرائب: 3400 شركة رفعت وثائقها على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالي عدد الشركات التي رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يقرب من 3400 شركة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن أكثر من 70 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها وحتى الآن بمتوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونية لحظية.

وذكر أن عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية (أي خارج قرارات الإلزام) وصل إلى 236 ممولا.

وأشار عبد القادر إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 سبتمبر 2021 بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر).

كما أشار أيضا إلى بدء تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة في 15 ديسمبر المقبل بالتطبيق على 3737 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

وأوضح عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (einvoice_support@efinance.com.eg).

وأكد أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لما هو مخطط له جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم، مشددا على استمرار الوزارة والمصلحة في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك.

وقال عبد القادر إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة.