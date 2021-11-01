البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 11466 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 11420 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.