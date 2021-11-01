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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:54 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 11466 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 11420 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI مبيعات المستثمرين

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