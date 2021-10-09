ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد إلى 103 مليار جنيه العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بنسبة 7.7% خلال العام المالي الماضي مقارنة بنفس بالعام المالي 2019-2020، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأصدر الجهاز بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام.

وقال إن قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بلغت 103.1 مليار جنيه في عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020.

وسجلت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 /2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪.

وقال البيان إن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية سجلت 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وبلغت قيمة الطوابع المباعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 266.5 مليـون جنيـه عـام 2020/ 2021 مقابل 239.3 مليون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1٪.

وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020/ 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138٪.

وسجل عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتبًا في العام المالي الماضي مقابل 3973 مكتبًا في عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪.

وقال البيان إن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية بلغت 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019/ 202 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.