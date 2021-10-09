ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد إلى 103 مليار جنيه العام الماضي
كتبت- ياسمين سليم:
ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بنسبة 7.7% خلال العام المالي الماضي مقارنة بنفس بالعام المالي 2019-2020، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأصدر الجهاز بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام.
وقال إن قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بلغت 103.1 مليار جنيه في عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020.
وسجلت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 /2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪.
وقال البيان إن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية سجلت 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.
وبلغت قيمة الطوابع المباعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 266.5 مليـون جنيـه عـام 2020/ 2021 مقابل 239.3 مليون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1٪.
وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020/ 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138٪.
وسجل عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتبًا في العام المالي الماضي مقابل 3973 مكتبًا في عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪.
وقال البيان إن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية بلغت 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019/ 202 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان