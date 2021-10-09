مع بدء الدراسة.. 7 منصات رقمية تساعد الطلاب على التعلم واستذكار الدروس

كتب-علاء حجاج:

لم يعد يقتصر التعليم بالمدارس حاليًا على الحضور بالمدارس خاصة بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم، كما أن طريقة استذكار الدروس تغيرت أصبحت بالأدوات الرقمية بدلًا من الورقة والقلم كما كان سابقًا.

ودفعت جائحة كورونا الطلاب والأهالي خلال العام الماضي إلى استكشاف العالم الرقمي الخاص بالتعليم، ويبدو أنه أصبح جزءًا من روتينهم في استذكار الدروس، لما توفره المنصات الرقمية من مرونة وأريحية في استذكار الدروس.

وفي هذا التقرير يقدم مصراوي قائمة بأهم المنصات والتطبيقات الخاصة بالتعلم الرقمي، والتي تساعد التلاميذ وأولياء الأمور في تطوير المهارات التعليمية لهم بمختلف المراحل التعليمية.

1-بنك المعرفة المصري:

يهدف بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية

ومنصة بنك المعرفة المصري مليئة بالمراجع والمواد العلمية لكافة المراحل الدراسية ورابطها هو أضغط هنا

2-المكتبة الرقمية "ذاكر":

منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم بها شروحات للمواد الدراسية للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ورابطها أضغط هنا

3-منصة البث المباشر للحصص الافتراضية:

ومن خلال هذه المنصة يقدم بث مباشر للطلاب المسجلين عليها لكافة المواد الدراسية لطلاب الاعدادية والثانوي، وقد تم إطلاق هذه المنصة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

4-إدمودو:

تهدف هذه المنصة إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم، وتستخدمها المدارس في تقديم محتوى تعليمي، كما تمكن الطلاب من التواصل مع المدرسين بسهولة. ورابطها أضغط هنا

5- نفهم:

هي منصة مجانية تقدم شروحات للمواد التعليمية من خلال الفيديوهات المسجلة ويمكن التواصل مع المعلم عبر المنصة وإرسال الاستفسارات والأسئلة.

وتقدم منصة نفهم شرح لمختلف المواد الدراسية لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية، للمصريين وعدد من الدول العربية.

ويوجد على منصة نفهم أكثر من 23 ألف فيديو تعليمي، ويتعامل معها أكثر من مليون طالب بالوطن العربي، وحققت نحو 12 مليون مشاهدة للفيديوهات التعليمية منذ إطلاقها في 2013.

6- orcas:

هو عبارة عن تطبيق، يتيح للمعلمين التسجيل فيه، ويربط التطبيق بين المعلمين المسجلين والطلاب.

ومن خلال التطبيق يمكن للطالب أو ولي الأمر الوصول للمعلم المناسب للاتفاق على الدروس الخصوصية والتي من الممكن أن تتم عبر الوسائل الرقمية مثل "زووم" أو بالشكل التقليدي بالاتفاق بين الطرفين.

7- منصة تعليمي:

هي منصة تعليمية تربط بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور، أطلقتها مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع.