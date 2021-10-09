3 شركات مصرية بقائمة فوربس لأكبر 10 شركات استدامة في الشرق الأوسط

كتب-علاء حجاج:

جاءت 3 شركات مصرية بقائمة فوربس لأكبر 10 شركات دعما للاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أعلنت عنها اليوم السبت.

وضمت القائمة شركات " كايرو سولار، وكرم سولار، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة إيكارو" ضمن الشركات الـ 10 الكبار بقائمة فوربس.

وجاءت ترتيب الشركات المصرية كالآتي:

كايرو سولار

هي شركة هندسة وتوريد وبناء وتمويل للطاقة الشمسية، وتساعد الشركة الهيئات الحكومية والشركات وأصحاب المنازل على تقليل كلفة أنظمة الطاقة الشمسية، عن طريق الدفع بالتقسيط.

ومنذ عام 2014، عملت الشركة على تصميم وشراء وتركيب أكثر من 55 مشروعًا كذلك شاركت في إدارة خطة تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في أسوان بمصر، التي تجاوزت كلفتها 100 مليون دولار، بحسب فوربس.

كرم سولار

تأسست شركة كرم للطاقة الشمسية في عام 2011، وكانت من أوائل الشركات الخاصة في مصر التي حصلت على ترخيص لتوزيع الطاقة الشمسية.

كما أنها توفر حلول شبكات صغيرة، بحيث يمكن للوجهات البعيدة إنشاء محطات طاقة شمسية. ووفقًا للشركة فإنها عملت على تركيب منظومة طاقة تبلغ قدرتها 31.4 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 10 آلاف طن، وتوفير 2.3 مليون لتر من الديزل سنويًا.

وفي سبتمبر 2021، أطلقت الشركة قسم حلول المياه (KarmWater) وأعلنت عن تنفيذها أول محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم.

إيكارو

تعمل الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة “إيكارو” تحت مظلة شركة الاستثمار القابضة المصرية "القلعة"، كما تعد شركة شقيقة لمجموعة الأنشطة الهندسية “إنتاج”.

وتتخصص “إيكارو” في إعادة تدوير وتسيير النفايات المنزلية الصلبة، كما تستقبل حاليًا 500 ألف طن من النفايات الصلبة البلدية في مشاريعها.

كذلك تجمع وتعالج حوالي 1.5 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، في حين تعمل على عدد من المشاريع في مصر وليبيا وقبرص وإثيوبيا، وفقًا لفوربس.

واعتمدت فوربس في تصنيفها على تسليط الضوء على الشركات التي تترك أثرًا إيجابيًا على البيئة، من خلال أنشطتها التجارية الأساسية، معتمدة على عدة عوامل في اختيار الشركات الـ 10 بالقائمة، وهي:

• حجم الأعمال من حيث الأصول والإيرادات، وقيمة المشروع، وحجم الإنتاج.

• الأثر البيئي من حيث انبعاثات الكربون والنفايات واستهلاك الموارد.

• الشفافية في الإفصاح عن تقارير الاستدامة.

• التنوع الجغرافي والتقني والقطاعات الفرعية.