بعد زيادة سعر المازوت للمصانع.. هل ترتفع أسعار الأسمنت بالأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت لن تتأثر بزيادة أسعار الحكومة للمازوت لصناعات الأسمنت.

ورفعت الحكومة، بداية من اليوم الجمعة، سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الاخرى إلى 4200 جنيه للطن، بدلا من 3900 جنيه للطن.

كما أعلنت الحكومة، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا للتر.

وبحسب الجريدة الرسمية أصبح بنزين 80 بسعر 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ 8.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف الزيني، أن معظم مصانع الأسمنت تعمل الآن بالفحم والغاز الطبيعي، لذا لن تتأثر أسعار الأسمنت بالأسواق بزيادة المازوت.

وأوضح أن الحكومة أبقت على سعر السولار دون تغيير، مشيرا إلى أن عمليات النقل تتم بسيارات تسير بالسولار، لذلك لن تتغير أسعار الأسمنت نتيجة النقل أيضا.

وأبقت الحكومة على سعر السولار كما هو من تغيير، ليظل سعره 6.75 جنيه للتر.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 800 جنيه و950 جنيها، وسعر الطن للمستهلك بالأسواق بين ألف و1100 جنيه، بحسب الزيني.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.