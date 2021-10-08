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"إي- فاينانس": تغطية كامل الأسهم المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

10:22 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
"إي- فاينانس": تغطية كامل الأسهم المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

إي فينانس

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "إي- فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية أنها حققت نجاحا غير مسبوق في اليوم الأول للاكتتاب بعد تغطية كامل الأسهم المطروحة من مستثمرين.

وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم الجمعة - أنها قامت بفتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص الأربعاء الماضي، والتي كان مقررا لها أن تستمر حتى الاثنين المقبل، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة 20 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن السعر الرسمي للسهم والذي تم الإفصاح عنه يوم الأربعاء الماضي بسعر يتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وتعتزم "إي فاينانس" طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وطرح أولي 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالا 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليا.

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