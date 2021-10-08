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الحكومة ترفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات 25 قرشاً وتثبت السولار

01:28 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
الحكومة ترفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات 25 قرشاً وتثبت السولار

محطة بنزين - أرشيفية

رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا للمتر المكعب ليصل سعره إلى 3.75 جنيه مقابل 3.50 جنيه، فيما ثبتت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، وذلك لفترة الثلاثة أشهر المتبقية من العام الجاري (أكتوبر- ديسمبر 2021).

وتضمن قرار الحكومة الذي نشرته الجريدة الرسمية قبل قليل زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشاً للتر.

وبحسب الجريدة الرسمية أصبح بنزين 80 بسعر 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ 8.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

ورفعت الحكومة سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الاخرى إلى 4200 جنيه للطن، بدلا من 3900 جنيه للطن.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت عند مستوى 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية التي يحددها قرار من وزارة التجارة والصناعة، و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة.

وتراجع الحكومة أسعار الوقود كل 3 أشهر من أجل مواكبة التطورات في أسعار البترول العالمية وأيضا تطورات سعر صرف الجنيه.

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