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مصر تبدأ في تدبير أول تمويل لأجل تقليدي أخضر وإسلامي بقيمة 2 مليار دولار

01:42 م الخميس 07 أكتوبر 2021
مصر تبدأ في تدبير أول تمويل لأجل تقليدي أخضر وإسلامي بقيمة 2 مليار دولار

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة المصرية، البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي وفقًا لإطار التمويل الأخضر، وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقالت وزارة المالية إنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

ويمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.

وكانت مصر نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.

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