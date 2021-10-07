الضرائب: تدريب 1492 مأمورا من المعينين الجدد بمراكز المصلحة

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم حاليا تدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد بمراكز تدريب مصلحة الضرائب بفروعها المختلفة (دخل - قيمة مضافة)، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وأضاف أنه يتم مراعاة توحيد مضمون ومحتوى التدريب، وكذلك المادة التدريبية الخاصة بالبرامج المدرجة بالخطة التدريبية المعدة للمعينين الجدد بغض النظر عن اختلاف أماكن التدريب والمدربين.

وذكر عبد القادر أنه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج المختلفة في شتى مجالات التخصص بمصلحة الضرائب المصرية وهي مجموعة برامج الفحص، ومجموعة برامج الحصر، ومجموعة برامج التدريب الإداري، ومجموعة برامج اللغات.

وأوضح أنه تم وضع برامج تدريبية تستهدف تهيئة المعينين الجدد للاندماج والانخراط في منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك التركيز على المهام المتوقع إسنادها لهم خلال السنة الأولى من عملهم وتبصيرهم بكيفية تنفيذها على وجه الدقة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة بشأنها بما يضمن جاهزيتهم واستعدادهم لأداء تلك المهام.

وأشار عبد القادر إلى أن هذه البرامج التدريبية تتضمن القوانين والإجراءات واللوائح الخاصة والمنظمة لشئون العمل بالمصلحة، وكذلك إكساب وتنمية معارفهم بالحقوق وواجبات في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما تتضمن البرامج التدريبية تنمية مهارات المتدربين في فن الاتصال ومهارات التفاوض مع العملاء وكيفية إدارة الصراعات، وكذلك إدارة الذات ومهارات إدارة فرق العمل والعمل الجماعي، وأيضا يتم تأهيل العاملين للميكنة والتطوير، وفقا لعبد القادر.

وأكد عبد القادر اهتمام وزير المالية ومتابعته الدقيقة لعملية تدريب وتأهيل المعينين الجدد بمصلحة الضرائب، إيمانا بأهمية تدريب تلك الكوادر البشرية جيدا، وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسئوليات بما يتفق ويتلاءم مع متطلبات العمل بالمصلحة والتي تشهد العديد من مشروعات التطوير والميكنة .

وقال إن اختيار المعينين الجدد لمصلحة الضرائب جاء وفقا لمعايير وشروط محددة اعتمدت على الكفاءة واتسمت بالموضوعية والشفافية، مؤكدا أن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أشرف على كافة خطوات وإجراءات هذه المسابقة، وراجع كافة المعايير وشروط الاختيار بنفسه.

وأضاف عبد القادر أن أبو عيش أشرف على البرنامج الذي تم من خلاله عملية التقديم حتى تكون كافة مراحل المسابقة تتم بالشفافية والعدالة المطلوبة، وذلك من خلال حرص وزارة المالية وحرصه الشخصي على اختيار أفضل العناصر الشابة لضخ أفكار جديدة ومبادرات مبتكرة تتلاءم مع المتطلبات الحالية للعمل بمصلحة الضرائب.

وأشار إلى تأكيد أبو عيش الدائم على اهتمام وزارة المالية ليس فقط بضخ الدماء الشابة في قياداتها، ولكن أيضا الاهتمام بضخ تلك الدماء في العاملين بكافة المصالح الإيرادية التابعة لها لإحداث التطوير المنشود.

وعقد عبد القادر لقاءً مع المعينين الجدد بمصلحة الضرائب، حيث أعرب عن سعادته بضخ دماء جديدة ستعيد لمصلحة الضرائب شبابها وقوتها وستعمل على الوصول بالمصلحة إلى مصاف المصالح الضريبية في الدول المتقدمة، لاستكمال ما بدأته من مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليا.

وقال عبد القادر، خلال اللقاء، إن هؤلاء الشباب وما يحملونه من طاقة وقوة وأمل وإقبال على العمل والعطاء سيكونون قوة دافعة لتطوير الحصيلة الضريبية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية والتقدم.

وأكد أن المصلحة ستكون معهم خطوة بخطوة وهم يبدأون أولى خطواتهم العملية من خلال إعدادهم وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وجعلها مناسبة لمتطلبات العمل والوظائف التي سيقومون بأدائها، فمصلحة الضرائب تقدم الدعم المستمر للعاملين بها وتمنحهم الثقة لإثبات ذاتهم ولتطويرهم بشكل مستمر.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المعينين الجدد تم اختيارهم وفق معايير دقيقة وموضوعية، وبعد اجتيازهم لاختبارات متعددة، مما يجعلهم يستحقون وعن جدارة أن يكونوا ضمن صفوف مصلحة الضرائب كأحد جنودها وفرد من أفراد أسرتها.

وفي ختام اللقاء، طالب رئيس مصلحة الضرائب المعينين الجدد بأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، والحرص على العمل الجماعي وبروح الفريق وبذل قصارى الجهد لإعلاء شأن المصلحة وأن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة.