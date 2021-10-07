11 مرشحا لقائمة انتخابات اتحاد الصناعات بغرفة الطباعة.. تعرف على الأسماء

كتبت- شيرين صلاح:

بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات 11 مرشحا، وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة مرشحا واحدا وهو حسن عاكف شركة باك تك السادس من أكتوبر.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين وهم، المهندس نديم إلياس شركة صحارا للطباعة، وأشرف محمد خير الدين الشركة المتحدة للتعبئة والتغليف، وسمير البيلي شركة الصفا للطباعة والتغليف، ورابح محمد فوزي شركة كوفاريس للتغليف مصر.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 6 مرشحين وهم، علاء صادق شركة شاين للإعلان، وهيثم عرفان شركة إعلان للدعاية والإعلانات، وشادي عبد الرحمن الشركة المتحدة للإعلام، ومحمود السعدني شركة السعدني للطباعة، وأحمد جابر اليوميباك، وأيمن البدري شركة الماجيك للطباعة.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.