تعرف على قائمة مرشحي انتخابات غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات

كتبت- شيرين صلاح:

وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعات مواد باتحاد الصناعات إلى 17 مرشحا، وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة 6 مرشحين وهم، حسام السلاب شركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، وإمام عفيفي شركة المقاولون العرب، وأحمد حافظ شركة ايديال استاندر انترناشونال ايجيبت لإنتاج الأدوات الصحية، ومحمد خطاب شركة سفنكس للزجاج، و أحمد شيرين كريم شركة النهضة للصناعات، وزينب حجازي شركة أسمنت أسيوط.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 6 مرشحين وهم، إبراهيم غالي شركة جريمك للتسويق الدولي، وياسر راشد الشركة العربية للإنتاج والتعمير- اليكس تايلز، وهشام أبو العز الشركة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها، وكمال الدسوقي شركة العالمية للصوف الصخري، وطارق طلعت شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة، وهشام زيادة شركة ليسكيو للصناعات الخزفية.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 5 مرشحين وهم، أحمد فرغلي شركة أحمد خلف على فرعلي، وأحمد عبد الحميد شركة تكنولوجيا الرخام ومستلزماته، وعلى سنجر شركة سنجر لصناعه الطوب الطفلي، وسيد أباظة شركة كرارة سيتي للرخام والجرانيت، واسماعيل لقمه الشركة الدولية للمواسير الفخار والسيراميك- سيباك.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.