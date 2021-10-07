القائمة الأعلى عددا.. تعرف على المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود



كتبت- شيرين صلاح:

تقدم لقائمة مرشحي انتخابات مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات 24 مرشحا، وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين وهم، محمد سرج مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، وهشام جزر مدبغة بيل كلر لدباغة الجلود، وأحمد جزر مدبغة يونيون فور ليزر، وأحمد الجباس الشركة المصرية الالمانية للصناعة والتجارة.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين وهم، حمدي محمود مدبغة المنتزة لدباغة الجلود، ومصطفي حسين مدبغة الجنيه لدباغة الجلود، وجمال سيد مدبغة التيجي، وعبد الرحمن الجباس شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 16 مرشحا وهم جمال السمالوطي الشركة المصرية الالمانية للاستثمار الصناعي، وطارق بلال شركة ريفيرا لصناعة لوازم الأحذية، ويحيى أبو حلقة مصنع أحذية أبو حبقة، وأحمد الألماني شركة الالمانيه جروب لمستلزمات إنتاج المصنوعات الجلدية، ومحمود عوده مصنع حافظ وعودة، وكريم ملوك مصنع الملوك للأحذية، ورأفت الخياط شركة الخياط تصنيع حبيبات ال بي.في.سي ونعال الأحذية.

كما تضمنت محمد زلط البروفيسير للمصنوعات الجلدية، ومحمد حسن فاري للأحذية، ومحمد بطه مصنع البطة لشنط السيدات، ومؤمن التميمي مؤسسة مؤمن للمصنوعات الجلدية، ومصطفى علام مصنع أحذية ادمز، وإيهاب البطشي مصنع البطش للأحذية الرجالي، وكريم البطشي مصنع كريم أشرف رزق إمام للأحذية الرجالي، وهاني عشور شركة الشعلة لصناعة النعال، ومحرم همام شركة أم اتش للوازم الأحذية.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.