اليوم.. إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة
كتب- مصطفى عيد:
يتعطل العمل اليوم في البورصة والبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة المصرية.
وكان البنك المركزي قال في بيان له يوم الاثنين الماضي: "بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر".
وتابع: "على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021".
كما قرر مجلس إدارة البورصة تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 بمناسبة عيد القوات المسلحة، بحسب بيان من البورصة أمس الأول الثلاثاء، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري.
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