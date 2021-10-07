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اليوم.. إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة

10:30 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
اليوم.. إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة

البنك المركزى

كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل اليوم في البورصة والبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة المصرية.

وكان البنك المركزي قال في بيان له يوم الاثنين الماضي: "بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر".

وتابع: "على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021".

كما قرر مجلس إدارة البورصة تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 بمناسبة عيد القوات المسلحة، بحسب بيان من البورصة أمس الأول الثلاثاء، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري.

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