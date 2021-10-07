تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 40 و55 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، و سعر كيلو الجمبري بين 90 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.