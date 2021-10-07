Masrawy logo white

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:02 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 40 و55 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، و سعر كيلو الجمبري بين 90 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكابوريا الجمبري السبيط الكاليماري

الخبر التالى:

6 فئات مستثناة.. من الذي يحق له الجمع بين معاشين؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ارتفاع الحرارة 4 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا