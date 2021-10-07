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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:02 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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