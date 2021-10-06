بيتكوين ترتفع 28% خلال آخر 7 أيام وتصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنسبة 28% خلال آخر 7 أيام متجاوزة مستوى 54 ألف دولار خلال تعاملات اليوم وذلك لأول مرة منذ مايو الماضي.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 7.5% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 54018 دولارا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى فوق مستوى التريليون دولار مسجلة تريليونا و22 مليار دولار في الرابعة عصر اليوم.

كما ارتفع سعر عملة إيثريوم خلال آخر 7 أيام بنسبة 22% لتصل إلى مستوى 3580 دولارا في الساعة الرابعة من عصر اليوم بنسبة زيادة 3.3%.

ووصلت القيمة السوقية لعملة إيثريوم إلى 424 مليار دولار خلال تعاملات اليوم لتمثل هي وبيتكون نحو 63% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية والذي يصل إلى نحو 2 تريليون و292.5 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 7047 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.