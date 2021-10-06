بينهم فنانة وإعلامية شهيرة.. تعرف على قائمة مرشحي غرفة صناعة السينما

كتبت- شيرين صلاح:

وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما إلى 9 مرشحين في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة مرشحا واحدا وهي إسعاد يونس عن الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة وهما هشام عبد الخالق عن شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ووائل عبد الله عن شركة أوسكار للتسجيلات الفنية.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 6 مرشحين وهم، أشرف صلاح عن شركة دريم إيجيبت، وأحمد عاطف درة عن شركة إيجيبت فيلمز، وفاروق صبري عن شركة الإخوة المتحدين للسينما، ومحسن علم الدين عن شركة كلاكيت للسينما، وبلال الملاح عن شركة مشوار العاصمة للخدمات اللوجيستية مالكو، وشريف مندور عن شركة فيلم هاوس.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.