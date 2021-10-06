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"دانة غاز" تستلم 125 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر في 9 أشهر

10:51 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
"دانة غاز" تستلم 125 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر في 9 أشهر

شركة دانة غاز الإماراتية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز اليوم الأربعاء إنها استلمت 125 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة نسبتها 136% مقارنة بـ 53 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها في مصر وإقليم كردستان العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 256 مليون دولار ما يمثل زيادة بنسبة 102% على أساس سنوي.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة إنه سعيد بتحسن مستوى تحصيل الدفعات النقدية خلال العام الجاري بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط.

وأوضح أن استمرار تخصيل الدفعات يمنح الشركة المضي قدمًا في خططها التوسعية في إقليم كردستان العراق ومصر.

وتعتبر دانة غاز خامس أكبر منتج للغاز في مصر، وتنتج حاليًا 30 ألف برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.

شركة دانة غاز مصر الحكومة المصرية أسعار النفط

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