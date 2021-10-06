البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% إلى مستوى 10449 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 10432 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.
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