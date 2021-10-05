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تنظيم الاتصالات: تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثة 8 مرات خلال تعطل فيسبوك

04:53 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
تنظيم الاتصالات: تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثة 8 مرات خلال تعطل فيسبوك

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مجموعة العمل التي شكلها أمس لمتابعة العطل المفاجيء الذي حدث بخدمات شركة فيسبوك على مستوى العالم، بإصدار المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير ذلك على خدمات الانترنت في مصر، والتي كان من أهمها:

استمر العطل في السوق المصري بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – واتس اب – فيسبوك مسنجر – انستاجرام) لمدة ست ساعات ونصف (من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا)، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.

وقال بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء إنه لاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة، تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من خمس إلى ثماني أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من ثلاث إلى أربع أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.

وما زالت مجموعة العمل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقوم بالمتابعة الدورية لآخر المستجدات بشكل لحظي، وذلك لحين صدور التقرير النهائي من شركة فيسبوك.

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