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ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام.. وهذه هي أسعار الكيلو حسب النوع

03:56 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام.. وهذه هي أسعار الكيلو حسب النوع

حلوى المولد

كتبت- دينا خالد:

قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حلوى المولد ارتفعت هذا العام بنحو 7% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع العبد هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف وأجور العمال وتكلفة النقل.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السكر، إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار لأن الزيادة تقدر بنحو 500 جنيه في الطن وهو مكون واحد ضمن مكونات عديده تدخل في صناعة حلوى المولد.

وأضاف العبد أن جميع أسعار المكسرات ومستلزمات صناعة حلوى المولد مستقرة عند أسعار العام الماضي.

ويتراوح سعر كيلو حلوى المولد بين 50 جنيهًا و200 جنيه بحسب النوع إذا كان عادي أم فاخر، وفقًا للعبد.

أسعار حلوى المولد حلوى المولد غرفة القاهرة التجارية

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