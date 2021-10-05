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بالأسماء.. قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

03:25 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
بالأسماء.. قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

غرفة الصناعات المعدنية

كتبت- شيرين صلاح:

بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية 19 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة 7 مرشحين وهم، حسن المراكبي شركة المراكبي للصلب، ورفيق الضو شركة السويس للصلب، وعماد نعمان الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة ايجات، وأيمن العشري شركة ايستار ايجيبت للصناعة، وعمرو لبيب الشركة المتحدة للمعادن، وأسامة السيد الشركة العربية للصلب المخصوص، وحسام فرحات شركة ميدي ستيل للصناعات الحديدية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 5 مرشحين وهم، سعيد جزر شركة ميرتيال للصناعات المعدنية، وعمرو قنديل، شركة العبور للصناعات المعدنية، وطارق الجيوشي، شركة الجيوشى للصلب، ونيس الفريد عياد شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، وخالد القط شركة انتركايرو لصناعة الألومنيوم.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 7 مرشحين وهم، أحمد رضوان شركة الرضوان للمنتجات الحديدية، وسيد مغاوري الجيوشي الشركة الدولية للتجارة، وإيهاب واصف مصنع كريستيان للمعادن الثمينة، ورأفت قطب الشركة الدولية لصهر المعادن، وراشد توكل شركة توكل للصناعات المعدنية والهندسيى، وأحمد سامي البيلي شركة الصناعات الهندسية للسباكة وتشغيل المعادن، وعمر عبد العزيز شركة مصر للمسبوكات.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات فإن إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.

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