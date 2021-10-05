ماذا حدث لثروات أغنى 10 أشخاص بالعالم في يوم سقوط فيسبوك؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم حققوا خسارة في ثرواتهم خلال تعاملات أمس الاثنين، تزامنا مع تعطل خدمات منصات شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي حول العالم لفترة 6 ساعات.

ويأتي ذلك بعد تراجع عدد من مؤشرات البورصة الأمريكية أمس وذلك بعد هبوط العديد من الأسهم خاصة أسهم شركات التكنولوجيا والتي نالت ضربة قوية أمس بس تعطل خدمات بعضها وعلى رأسها فيسبوك.

ووصل مجموع صافي خسارة أغنى 10 أشخاص في العالم إلى نحو 20.4 مليار دولار، وذلك بعد خصم أرباح الأمريكي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم وصاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية من مجموع خسارة التسعة الباقين، حيث كان ماسك الناجي الوحيد من التراجع بأرباح 1.62 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

وبالطبع كان على رأس الخاسرين الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك بخسارة 6.11 مليار دولار خلال تعاملات أمس ليتراجع إلى المركز الخامس بالقائمة بدلا من الرابع قبل الخسارة.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي ما حدث من تغير في ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال تعاملات أمس تزامنا مع تعطل خدمات فيسبوك، وذلك بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

وتعطلت خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك بشكل مفاجئ أمس لمدة 6 ساعات حول العالم وهو ما يعد أطول انقطاع في تاريخها والذي شمل فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام، وسط تكهنات مختلفة بشأن سبب التوقف واللجوء لمنصات أخرى من أجل تسيير الأعمال واستكمال عمليات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتليجرام وغيرها.

وقبل عودة الخدمة تقدمت الشركة باعتذار للمستخدمين على حسابها على موقع تويتر مؤكدة أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وشمل التعطل الذي حدث أمس الاثنين، خدمات الشركة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مواقع أمازون وجوجل.

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