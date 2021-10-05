البورصة ترتفع للجلسة الثانية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 10432 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 16.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 28.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.59% إلى مستوى 10427 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.